«Слышны сильнейшие разрывы»: жители Докучаевска, Донецка и Марьинки сообщают о сильных боях

09.06.2019 10:31

Сегодня с 04:00 жители неподконтрольного Украине Докучаевска Донецкой области слушает мощные обстрелы.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает donpress.com.

По словам пользователей, слышны сильнейшие разрывы в районе Новотроицкого, обстрел ведется из САУ:

«Опять Докуч бух-бух, таттата, жах~жах»

«Работают 4 сау или д30»

«Утро начинается со звуков прилетов. Не знаю, где это, но сейчас прошла череда с минимальным интервалом в секунду… до этого интервал был больше»

«Сейчас опять пошли очень тяжелые прилеты»

«Сторона Докуча: гупает знатно. Похоже на + в район Новотроицка~Березовое»

«Два шт с района ясного, 2 шт где от склада. Сильнейшие разрывы район Новотроицкое».

Также, о звуках боя пишут и жители Марьинки Донецкой области, которых мощные залпы разбудили в 04:25:

«Марьинка 04:25 Каждое утро в это время у нас „подъем“. Громко»

Вчера вечером жители Авдеевки Донецкой области сообщали о прилетах в стороне ДАП, а также о мощном бое под Песками:

«Авдеевка 22−25 Слышно прилеты в стороне ДАП-Пески, в небе видны отблески».