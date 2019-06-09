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«В ближайшее время»: Пушилин назвал срок выдачи первых паспортов РФ
09.06.2019 14:32
В ближайшее время жителям ОРДО выдадут первые российские паспорта.
Об этом заявил главарь «ДНР» Денис Пушилин в интервью «Украина.Ру», передает donpress.com.
Так, главарь ОРДО сообщил:
«Сейчас документы принимают местные паспортные столы, таких пунктов приема по республике 33. Никаких квот нет, все сдают документы в общем порядке. В ближайшее время будут выданы первые паспорта гражданина Российской Федерации».
Пушилин уточнил, что на «миграционной службой ДНР» принято 6 448 пакетов документов, из которых 5 982 пакета направлены в РФ, остальные в процессе подготовки.
Теги: Донбасс, документы, паспорт, миграционная служба, ДНР, Пушилин, РФ
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