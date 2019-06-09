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В Мариуполе троллейбус завалил столб
09.06.2019 13:49
Вчера, 8 июня, около 19.00 на ул. Куприна троллейбус №12 завалил электроопору.
Об этом с места событий сообщил корреспондент 0629.
Во время движения по ул. Куприна в сторону "ПортСити" троллейбус потерял штангу. Во время падения она зацепила кабеля, который за собой потянули столб, стоявший на пересечении с ул. Митрополитской.
Возникла аварийная ситуация - множество электрокабелей и столб повисли над проезжей частью. Движение на этом участке дороги было временно остановлено.
На месте работали аварийная бригада и полиция.
Теги: Донбасс, Мариуполь, авария, троллейбус, столб
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