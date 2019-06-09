В Мариуполе троллейбус завалил столб

09.06.2019 13:49

Вчера, 8 июня, около 19.00 на ул. Куприна троллейбус №12 завалил электроопору.

Об этом с места событий сообщил корреспондент 0629.

Во время движения по ул. Куприна в сторону "ПортСити" троллейбус потерял штангу. Во время падения она зацепила кабеля, который за собой потянули столб, стоявший на пересечении с ул. Митрополитской.

Возникла аварийная ситуация - множество электрокабелей и столб повисли над проезжей частью. Движение на этом участке дороги было временно остановлено.

На месте работали аварийная бригада и полиция.