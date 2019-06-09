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ВСУ отомстили врагу за смертоносные бои на Донбассе: армия РФ считает "200-х" и "300-х" наемников

09.06.2019 10:12
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ВСУ отомстили врагу за смертоносные бои на Донбассе: армия РФ считает "200-х" и "300-х" наемников

Незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" ведут огонь по защитникам Украины из 122-мм артиллерии, запрещенных минометов и БМП.

Пресс-центр штаба Операции Объединенных сил сообщает, что за минувшие сутки, 8 июня, террористы "Л/ДНР" 22 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе,передает "Диалог.UA".

Более того, удалось зафиксировать, что оккупанты РФ семь раз атаковали позиции ВСУ с применением запрещенного оружия. В частности, противник стрелял из артиллерии 122 мм, минометов, танка, боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил боевую травму. "На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, одного оккупанта было уничтожено и еще 2 получили ранения", – сообщили в штабе ООС.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, ООС
 
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