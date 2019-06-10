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«Ад, на КПВВ «Еленовка» просто пипец»: люди устроили бунт и срочно вызывают Пушилина

10.06.2019 09:03
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«Ад, на КПВВ «Еленовка» просто пипец»: люди устроили бунт и срочно вызывают Пушилина

Граждане украинского государства, проживающие на территории временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей на КПВВ «Еленовка» стоят просто под открытым небом. Как информирует replyua.net, согласно словам очевидцев, завтра, в понедельник, десятого июня, на блокпосту будет самый настоящий ад.

Согласно словам очевидцев, люди жалуются на то, что на КПВВ «Еленовка» начались проблемы, причем сразу же после открытия. Кое-кто их людей просто уезжают, так и не дождавшись своей очереди. А некоторые и вовсе не прошли, но все равно оставались ночевать. Ситуация на блокпосту далеко неспокойная. Население требует срочно вызвать им Пушилина. 

Удалось также выяснить, что население ОРДЛО жалуется на то, что оккупационные войска на протяжении дня пропускали людей очень медленно. В настоящее время на КПВВ остались ночевать порядка пятидесяти автомобилей. «Жесть в Еленовке. Льгота порядка тридцати. Люди невероятно возмущены. Машины сигналят. Везде стоит гул, пипец просто, обстановка продолжает накаляться», - сообщают очевидцы.



Теги: Донбасс, бунт, Еленовка, Пушилин, КПВВ
 
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