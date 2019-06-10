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Архив - Донецкая область

Бойцы «Азова» заняли новые позиции на Светлодарской дуге

10.06.2019 07:47
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Бойцы «Азова» заняли новые позиции на Светлодарской дуге

Бойцы Вооруженных сил Украины полка «Азов» смогли осуществить целый ряд успешных боевых действий и операцию на передовой Донбасса. В свою очередь волонтер Юрий Мысягин рассказал о том, как бойцы «Азова» провели успешные операции на территории Донбасса, которая находится под временной оккупацией боевиков, о чем пишет replyua.net.

Согласно словам Мысягина, в результате этих боевых действий были заняты новые позиции на Светлодарской дуге. Бойцы полка «Азов» определенное время назад провели успешные боевые действия, в результате которых украинские защитники заняли новые передовые позиции на Светлодарской дуге. «Именно по этим позициям российские наемники вели артиллерийский огонь», - говорится в сообщении волонтера в социальной сети Facebook.

Напомним, ранее сегодня мы уже сообщали, что известный блогер Necro Mancer в своем «Твиттер»-аккаунте обнародовал видео, на котором запечатлен момент подрыва вражеского «Урала», в котором ехали российские наемники. Также сообщалось и о том, что на протяжении сегодняшнего дня боевики не признанных мировым сообществом «ЛДНР» четырнадцать раз нарушили режим тишины, применяя запрещенное Минским процессом вооружение.



Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, Светлодарская дуга
 
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