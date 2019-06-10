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Архив - Донецкая область

«Цена продолжает расти»: Эксперт сообщил, сколько стоит оформление паспорта «ЛДНР» в ОРДЛО

10.06.2019 21:18
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Координатор группы «Информационное сопротивлении», народный депутат Дмитрий Тымчук сообщил сколько стоит для жителей ОРДЛО оформление паспорта «республики».

Так на своей странице в соцсети, Тымчук сообщает, что посредники предлагают оформить паспорта «ЛДНР» за 500 долларов:

«Цена оформления „паспортов ДНР-ЛНР“ (необходимы для подачи документов на „гражданство РФ“) у посредников „в комплексе“ с услугой подготовки и подачи документов на российское гражданство преодолела отметку в 500 американских долларов. Цена продолжает расти».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, паспорт, ДНР, ЛНР
 
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