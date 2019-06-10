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«Еленовка — обстановка накаляется»: на пункте пропуска «ДНР» остались ночующие, люди возмущены
Жители неподконтрольной Украине части Донбасса в социальных сетях возмущенно сообщают об усложнении пропуска транспорта на подконтрольном ОРДО КПП «Еленовка».
Пользователи пишут, что члены НВФ в течение дня пропускали очень медленно, в результате чего на пункте пропуска остались ночевать около 50 автомобилей. По прогнозам очевидцев завтра ситуация на КПП будет не лучше:
«Еленовка .жесть. основная. почти у рынка.льгота.около 30. люди возмущаются. машины сигналят.стоит гул.пипец.обстановка накаляется.»
«Около 50 машин осталось ночевать в Еленовке. Завтра лучше не будет»
«На Еленовке на момент закрытия машин оставалось почти до поворота. Первые не проехавшие машины прибыли туда в начале шестого утра»
«Сегодня на еленовке. Постоял с 5-ти до трех. Был 160-м, стал 100-м. Плюнул и уехал на октябрь. Прошел за три часа».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Еленовка, ДНР, пункт пропуска, КПВВ
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