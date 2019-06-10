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«Не могут проехать даже ночующие»: соцсети сообщают об огромных очередях на КПП ОРДО
Сегодня утром на подконтрольных подразделениям НВФ пунктах пропуска, на всех блокпостах собрались огромные очереди, часть из которых составляют «ночующие». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Так, на Бахмутском направлении в 09:25 наблюдается до 270 человек пешей очереди и 140 авто. По словам очевидцев, движение очень слабое, много льготников:
«На 5.30-на выезд из ДНР -людей чел 350(очередь до туалета, плотность 3−5 чел на 1м) и прибывает в прогрессии. Очередь льготы-(челноки, инвалиды и дети в сопровождении 2−5 папок-нянек чел 150).машин пока около 130−150, но похоже это не предел. пропуск в 1 окно-типа не хватает людей. Кто рискнул поехать-счастливо добраться!»
«8−30 из Украины пешие по приходу автобуса, в Украину не полная сетка. Машин много»
«С 6.00 стоим на Горловке машин около 100 движение слабое»
«По состоянию на 09.25 на блок посту 140 автомобилей, 48 автобусов, до 270 человек пешей очереди».
При этом на Марьинском направлении, на блокпосту «Каргил» очереди практически не двигаются, не пропускают даже людей с детьми до года:
«Ничерта очередь не двигается!!! Перевозчики только заезжают! Детей даже до года с. и не пропускают (как ребенку 3−8 месяцев объяснить что нужно ждать?!)»
«Родители ночевали 45 машина. Только что выехали с укр. поста в сторону Курахова. Вчера заняли очередь в 12.00(днем)»
«Основная далеко на мосту, льготная на спуске»
«Очередь движется, с момента открытия, проехали +/- 15 машин»
«Каргил в украину, льготка до моста, обычная до середины моста, запускают по 6 машин, в связи с новым постановлением о проверке»
На Мариупольском направлении в Еленовке еще вчера на ночевку осталось около 50 автомобилей, утром очередь заметно выросла:
«Еленовка — пеших человек 200 в Украину, много автобусов, стоит первым тот, который в 5:30 с Южного. Машин дальше автостанции, хвост завернул, льготки машин 60. В Донецк уже машин 60 и льготы 10. На перлыне пеших немного, Новотроицк пустой»
«Очередь на Еленовке в Украину до поворота»
По направлению к КПП «Гнутово» сегодня также, огромная очередь, многие не надеются проехать:
«Вчера не проехали, ночевали, утром с 4 часов Очередь огромная, все кто ночевал+ новые, дорога просто Ж… па»
«На гнутово первая очередь в начале Куликово, вторая очередь от красного дома, льгота параллельно основной ниже камышей… ж…па…»
«Гнутово очередь капец в Украину»
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, пункт пропуска, КПП, КПВВ
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