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Сотрудникам горловского «Стирола» выдали зарплату за 2 месяца: люди в шоке от суммы

10.06.2019 20:00
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Сотрудникам горловского «Стирола» выдали зарплату за 2 месяца: люди в шоке от суммы

На «национализированном» оккупационной «властью ДНР» расположенном в неподконтрольной Украине Горловке Концерне «Стирол» сотрудникам выдали зарплату за два месяца в размере 550 рублей. Об этом сообщат местные жители в соцсети.

Пользователи с издевкой интересуются, на что потратить эту сумму — вложить в акции, золото или в перевести в валюту. В комментарии к публикации люди пишут:

«275 раз прокатиться на троллейбусе!!!»

«Просто подождать премию и тогда уж гульнуть на все»

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, зарплата, завод, выплата, ДНР
 
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