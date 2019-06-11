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Боевики «ЛДНР» получили распоряжение не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ к границе РФ
Боевики «ДНР» и «ЛНР» получили распоряжение не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ в районы близкие к границе с РФ.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 9 июня 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«9 июня на блокпосте к северу от н. п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 40 км к востоку от Мариуполя) трое вооруженных членов вооруженных формирований вновь отказали патрулю Миссии в проезде на юг к Новоазовску и на восток к границе с Российской Федерацией, ссылаясь на приказы своих командиров.
8 июня в пешеходном пункте пропуска на границе возле н. п. Северный (неподконтрольный правительству, 50 км к юго-востоку от Луганска) член вооруженных формирований сказал патрулю Миссии покинуть этот район.
9 июня в пункте пропуска на границе около н. п. Изварино (неподконтрольный правительству, 52 км к юго-востоку от Луганска) член вооруженных формирований сказал патрулю Миссии покинуть этот район».
Теги: Донбасс, граница, ОБСЕ, блокпост, ДНР, ЛНР, боевики, пункт пропуска, РФ
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