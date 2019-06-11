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Через пункт пропуска Успенка в РФ в тентованных грузовиках вывозятся неизвестные грузы
Через временно неконтролируемый пункт пропуска Успенка временно оккупированных территорий Донецкой области на территорию РФ вывозятся неизвестные грузы в тентованных грузовиках.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 9 июня 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«9 июня примерно за 1 час наблюдения в пункте пропуска на границе возле н. п. Успенка (73 км к юго-востоку от Донецка) команда Миссии видела, что в Украину въехали 14 автомобилей, 2 тентованных грузовика, а также 2 автобуса примерно с 30 и 40 пассажирами на борту соответственно. Команда СММ также видела, что из Украины выехали 26 автомобилей, 7 тентованных грузовиков, 2 автобуса с 40 и 30 пассажирами на борту соответственно, а также вышли 2 пешехода».
Теги: Донбасс, грузовик, граница, ОБСЕ, пункты пропуска, грузы, РФ
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