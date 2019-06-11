- Гиркин пригрозил повесить за правду друга главаря «ДНР» Дениса Пушилина22:30
- Нардеп готов отправиться в ОРДЛО, чтобы участвовать в мирных переговорах22:01
- Боевики «ДНР» и российские оккупанты глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ21:36
- В ОРДЛО усилили подготовку «командиров» подразделений НВФ21:09
- Вадим Новинский: Ради переговоров я готов ехать в Донецк и Луганск20:19
- Боевики «ЛДНР» получили распоряжение не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ к границе РФ18:32
- В зоне ООС с начала суток ранен один боец ВСУ18:01
- Через пункт пропуска Успенка в РФ в тентованных грузовиках вывозятся неизвестные грузы17:41
- «Нормальная авральная ситуация»: Ходаковский прокомментировал выдачу паспортов РФ в ОРДЛО16:42
- В России внезапно умер генерал Сергей Юдин, который командовал боевиками под Дебальцево15:59
Гиркин пригрозил повесить за правду друга главаря «ДНР» Дениса Пушилина
Одиозный бывший главарь донецких террористов Игорь Гиркин утверждает, что ситуация вокруг Горловки, что в Донецкой области, сильно накаляется. Также, по его словам, близка к критической ситуация и под Новоазовском. Как информирует replyua.net, он заявил об этом на своей странице в социальной сети.
Таким образом, согласно словам террориста Гиркина, в районе Горловки якобы работают оружия клибров 122 и 152 миллиметра. Он также пишет: «Зато новоиспеченный член Общественной палаты «Донецкой народной республики» Александр Болотин, который прошел по квоте Дениса Пушилина, обвинил боевиков НВФ в провокационных обстрелах позиций бойцов ООС и нарушении режима прекращения огня. Такое заявление он озвучил на своей странице в социальной сети «Фейсбук». Болотина не устраивает то, что террористы «ДНР», которых он назвал быдлом в погонах, мешали ему шашлык жарить на линии соприкосновения под Авдеевкой».
Напоследок убийца украинских защитников добавил: «П.С. А Болотина повесить нужно будет». Напомним, ранее сегодня мы уже сообщали, что террористические силы Донбасса понесли огромные потери раненными, а также была уничтожена их военная техника.
Теги: Донбасс, ДНР, Денис Пушилин, Гиркин
- В "ДНР" хотят выборы и надеются на помощь "нормандской четверки"
- ДНРовцы считают, что могут договориться с Киевом о проведении местных выборов
- Главарь террористов ДНР заговорил об окончании войны: подробности
- Останется в разрушенном состоянии: Пушилин объяснил, что будет с «Саур-Могилой»
- ДНРовцы грозят вынести вопрос о закрытии КПВВ "Зайцево" в Минск
- Пушилин прокомментировал поддержку Кремлем намерения Киева вернуть Донбасс
- Гиркин пригрозил повесить за правду друга главаря «ДНР» Дениса Пушилина22:30
- Нардеп готов отправиться в ОРДЛО, чтобы участвовать в мирных переговорах22:01
- Боевики «ДНР» и российские оккупанты глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ21:36
- В ОРДЛО усилили подготовку «командиров» подразделений НВФ21:09
- Вадим Новинский: Ради переговоров я готов ехать в Донецк и Луганск20:19
- Боевики «ЛДНР» получили распоряжение не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ к границе РФ18:32
- В зоне ООС с начала суток ранен один боец ВСУ18:01
- Через пункт пропуска Успенка в РФ в тентованных грузовиках вывозятся неизвестные грузы17:41
- «Нормальная авральная ситуация»: Ходаковский прокомментировал выдачу паспортов РФ в ОРДЛО16:42
- В России внезапно умер генерал Сергей Юдин, который командовал боевиками под Дебальцево15:59
- Гиркин пригрозил повесить за правду друга главаря «ДНР» Дениса Пушилина22:30
- Нардеп готов отправиться в ОРДЛО, чтобы участвовать в мирных переговорах22:01
- Боевики «ДНР» и российские оккупанты глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ21:36
- Гороскоп на 12 червня 2019: кому завтра не пощастить21:26
- В ОРДЛО усилили подготовку «командиров» подразделений НВФ21:09
- Безвиз: Стали известны основные причины отказов гражданам Украины во въезде в ЕС20:43
- Вадим Новинский: Ради переговоров я готов ехать в Донецк и Луганск20:19
- Зеленский подписал указ о массовом увольнении ТОП-чиновников: стало известно, кто покинул свой пост19:51
- Названы знаки Зодиака, призвание которых — раздражать19:24
- Пенсия в Украине: как изменились требования к трудовому стажу, - вся правда18:59
- Гороскоп на 12 червня 2019: кому завтра не пощастить21:26
- Названы знаки Зодиака, призвание которых — раздражать19:24
- Яку Раду можуть отримати українці наприкінці липня: прогноз експерта13:08
- Водители начали отказываться от автомобильных ключей12:24
- Эти знаки Зодиака подавляют, любят руководить и чувствуют себя "пупами земли"10:31
- Кремль устал и хочет мира10:06
- Сезон отпусков: астропсихолог дала важный совет09:29
- Любовный гороскоп на июнь-2019: Девам улыбнется удача08:28
- 10 полезных трюков, чтобы в холодильнике хорошо пахло22:42
- Назван способ легко и быстро просыпаться по утрам22:17
- Миллионам украинцев запретят ездить за рулем: детали скандального закона
- Кто идет от Зеленского в Раду: опубликован список партии Слуга народа
- Под Горловкой гремят мощные взрывы: боевики пошли на прорыв и устроили огненный ад
- Боевики пошли в атаку под Горловкой: между ВСУ и армией РФ состоялся тяжелый бой, террористам хорошо "насыпали"
- Офигеть! Совсем угробили", - произошедшее в "ДНР" поразило соцсети
- Причина смерти известного боевика "ЛНР" Спичака: в Сеть попали постыдные подробности
- Жатва на крови: трагедия сотрясла Луганскую область
- Секреты Viber, о которых многие даже не слышали
- Слишком много намеков, или как Медведчук хочет уничтожить Украину изнутри – политолог
- Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель обвинила ВСУ в обстреле жилых домов