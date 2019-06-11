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Лавров сорвался, выставив ультиматум о соблюдении перемирия на Донбассе Кремлем и "Л/ДНР"
В России заявили, что участники переговоров в "нормандском формате" не смогут "навязать" контролируемым из Кремля "Л/ДНР" соблюдение перемирия.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что "нормандский формат" не может навязать Кремлю и подконтрольным ему "Л/ДНР" свои решения, передает "Диалог.UA".
"Европа должна, конечно, прежде всего, Франция и Германия должны как соавторы минских договоренностей… я надеюсь, посылают необходимые сигналы в Киев. Тем более что контакты между президентом (Украины Владимиром - ред.) Зеленским и руководством Германии, Франции состоялись и в Берлине, и в Париже, и министры иностранных дел Германии и Франции посещали Киев", - заявил Лавров. Также российский министр отметил, что главной платформой выполнения "Минска" является контактная группа. "Ключевой механизм выполнения минских договоренностей - это контактная группа, единственная платформа, на которой работают совместно Киев, Донецк и Луганск при содействии со стороны России и ОБСЕ. И без того, чтобы там договариваться, никакого прогресса не получится. "Нормандский формат" не может навязать свои решения, если сами стороны не согласятся", - ультимативно добавил глава МИД РФ.
Теги: Россия, Донбасс, МИД, перемирие, ОБСЕ, ультиматум, ДНР, ЛНР, Лавров, нормандский формат
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