На Белосарайскую косу выбросило мертвого дельфина

11.06.2019 14:12

Мариупольцы увидели на берегу Белосарайской косы мертвого дельфина.

В национальном парке "Меотида" отметили, что, возможно, дельфин запутался в сетях, или ударился о лопасти катера, или умер своей смертью, пишет 0629.

"Если они обитают в наших водах, то их будет выбрасывать на берег," - отметила директор Национального парка "Меотида" Надежда Долгова.

Как сообщалось ранее, в Азовском море обитает дельфин азовка.

Ранее, мертвых дельфинов видели в Юрьевке, на Левобережном пляже.