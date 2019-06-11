Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Белосарайскую косу выбросило мертвого дельфина

11.06.2019 14:12
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Белосарайскую косу выбросило мертвого дельфина

Мариупольцы увидели на берегу Белосарайской косы мертвого дельфина.
В национальном парке "Меотида" отметили, что, возможно, дельфин запутался в сетях, или ударился о лопасти катера, или умер своей смертью, пишет 0629.
"Если они обитают в наших водах, то их будет выбрасывать на берег," - отметила директор Национального парка "Меотида" Надежда Долгова.
Как сообщалось ранее, в Азовском море обитает дельфин азовка.
Ранее, мертвых дельфинов видели в Юрьевке, на Левобережном пляже.



Теги: Донбасс, дельфин, Белосарайская коса, умерший
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх