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Нардеп готов отправиться в ОРДЛО, чтобы участвовать в мирных переговорах
11.06.2019 22:01
Народный депутат Украины Вадим Новинский заявил, что готов поехать в Донецк и Луганск для проведения мирных переговоров.
По словам парламентария, он готов встретиться «с теми, кто руководит непризнанными республиками».
Об этом заявил он заявил на телеканале ZIK, передает donpress.com.
«Донецк и Луганск — это часть Украины, я там раньше очень часто бывал, и сейчас не боюсь этого, ради мира, ради переговоров это вполне нормальная ситуация», — сказал Новинский.
Теги: Донецк, Донбасс, Луганск, переговоры, нардеп, ОРДЛО
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