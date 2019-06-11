Нардеп готов отправиться в ОРДЛО, чтобы участвовать в мирных переговорах

11.06.2019 22:01

Народный депутат Украины Вадим Новинский заявил, что готов поехать в Донецк и Луганск для проведения мирных переговоров.

По словам парламентария, он готов встретиться «с теми, кто руководит непризнанными республиками».

Об этом заявил он заявил на телеканале ZIK, передает donpress.com.

«Донецк и Луганск — это часть Украины, я там раньше очень часто бывал, и сейчас не боюсь этого, ради мира, ради переговоров это вполне нормальная ситуация», — сказал Новинский.