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Ситуация на КПВВ «ДНР»: «В Горловке очень много машин и людей, движения нет»
Сегодня утром на подконтрольных членам НВФ «ДНР» блокпостах, на всех пунктах пропуска собрались довольно большие очереди.
Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, передает donpress.com.
По данным пользователей, на Бахмутском направлении в 08:20 наблюдается до 530 человек пешей очереди и 140 авто. По словам очевидцев, движение очень слабое, много льготников. Очевидцы сообщают, что на подконтрольном НВФ блокпосту очень много машин и людей:
«6−00 На Майорске из Украины в Донецк перед Укр бп около 25 машин и столько же перевозов»;
«7−50 На Горловке 290 машин в общей и 90 в льготы. за час ожидания движения нет, ни на одну машину!!!»;
«8−20 Блок пост Горловка. 140 автомобилей, 45 — автобусов и микроавтобусов, до 530 человек пешей очереди»;
«Сегодня подъехали в 5.40 на укр бп на Майорске, были 10 ой обычной машиной, впереди еще машин 30 Перевозчиков было… начали запускать в 6.10- пока все перевозы не заехали, основная очередь не двинулась, заехали в бп в 7.05- Украина тоже особо не торопится проверять. Подъехали к днр бп в 7.40 и были 15 машиной (включая перевозов), пеших на днр со стороны Украины не было вообще- в днр бп заехали в 9.00- проверка очень быстро… итог в 11 уже в Донецке. На днр бп в сторону Украины-ооооч много и машин и людей (полная сетка и еще хвост Очереди длинный)»
В то же время на Марьинском направлении, на блокпосту «Каргил» сегодня не слишком большие очереди, в сторону Донецка почти никого:
«Каргил очереди для пеших нет. Сразу в автобус»
«6−00 Курахово в сторону Донецка машин 40, пополам с продавцами очереди»
«На Каргиле в Донецк почти никого»
На Мариупольском направлении в Еленовке члены НВФ пропускают по 6 машин в 15 минут:
«9−20 На Еленовке в сторону Мариуполя- 70 маш — общая, 30- льготы. Пускают по 6 маш в 15 мин»;
По направлению к КПП «Гнутово» сегодня достаточно много машин, включая льготников:
«7−15 Гнутово Октябрь в Украину машин 180−190 всего с льготой. и постоянно едут бусы…»;
«8−00 Октябрь в сторону Мариуполя, основная до красного домика + 20 машин в селе. Льготка почти до знака „Куликово“. Октябрь в Донецк, Пищевик в оба направления, почти без очереди»;
«9−00 Гнутово — очередь до выезда из Куликова. протяжка каждые 10 минут 6 осн очередь и 4 льгота».
Теги: Донбасс, Горловка, транспорт, ДНР, соцсети, КПВВ, очереди, НВФ
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