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Снова смерть!В пункте пропуска Горловки скончался мужчина
11.06.2019 11:32
В пункте пропуска боевиков "ДНР" возле оккупированной Горловки скончался пожилой мужчина. Об этом на своей странице в соцсетях написал "мэр" Горловки Иван Приходько.
По его словам, 68-летний житель неподконтрольной Макеевки Василий Коломийцев умер на пункте пропуска боевиков. Находящиеся на месте медики не смогли оказать ему помощь. О причине смерти ничего не сообщается. Известно, что умерший ехал из подконтрольной части Украины.
Теги: Донбасс, Горловка, мужчина, смерть, КПП
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