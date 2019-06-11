- Украина не сможет сама восстановить Донбасс, – Омелян14:37
- На Белосарайскую косу выбросило мертвого дельфина14:12
- Лавров сорвался, выставив ультиматум о соблюдении перемирия на Донбассе Кремлем и "Л/ДНР"13:52
- Ситуация на КПВВ «ДНР»: «В Горловке очень много машин и людей, движения нет»12:49
- «Шахтер» остался без тренера12:08
- Снова смерть!В пункте пропуска Горловки скончался мужчина11:32
- В центре Мариуполя в квартиру заползла змея11:08
- Мендель объяснила призыв о «возобновлении контроля России» над подразделениями НВФ09:51
- Масштабная афера "с паспортами от Путина" на Донбассе потерпела фиаско09:13
- Пропагандисты «ДНР» распространяют фейк о «неизвестном вредителе сельскохозкультур»08:49
Украина не сможет сама восстановить Донбасс, – Омелян
Украина не сможет самостоятельно восстановить объекты, разрушенные в результате вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, пишут Донецкие новости.
Омелян отметил необходимость возмещения со стороны России.
«Мы считаем, что Россия должна заплатить за каждую каплю крови украинцев и за каждый грамм металла, который был порезан и вывезен с наших заводов», – сказал министр.
По словам Омеляна, Еврокомиссия уже выразила готовность содействовать восстановлению инфраструктуры на Донбассе.
Омелян подчеркнул, что сейчас Киев сосредоточен на возвращении неподконтрольных украинским властям территорий Крыма и восточной части Донбасса, но с Еврокомиссией обсуждаются планы об инвестициях в такие проекты как строительство автомагистралей и скоростного железнодорожного сообщения на востоке Украины.
Теги: Украина, Донбасс, восстановление, разрушения
- Украинцы собирают подписи за назначение Саакашвили премьер-министром страны
- От ящика шампанского - до ящика патронов
- Президент и премьер поссорились из-за угля
- У Ющенко нашли только один способ погасить долги по зарплате
- Если Яресько станет премьером, украинские облигации серьезно подорожают, - Bloomberg
- Гройсман заставит всех жить по его «жизненному принципу»: заявление премьера
- Украина не сможет сама восстановить Донбасс, – Омелян14:37
- На Белосарайскую косу выбросило мертвого дельфина14:12
- Лавров сорвался, выставив ультиматум о соблюдении перемирия на Донбассе Кремлем и "Л/ДНР"13:52
- Ситуация на КПВВ «ДНР»: «В Горловке очень много машин и людей, движения нет»12:49
- «Шахтер» остался без тренера12:08
- Двое луганчан скончались после употребления грибов11:47
- Снова смерть!В пункте пропуска Горловки скончался мужчина11:32
- В центре Мариуполя в квартиру заползла змея11:08
- Боевики «ЛНР» и российские оккупанты обстреляли наблюдателей СММ ОБСЕ10:49
- Мендель объяснила призыв о «возобновлении контроля России» над подразделениями НВФ09:51
- Украина не сможет сама восстановить Донбасс, – Омелян14:37
- На Белосарайскую косу выбросило мертвого дельфина14:12
- Одесские пляжи "оккупировали" водоросли14:00
- Лавров сорвался, выставив ультиматум о соблюдении перемирия на Донбассе Кремлем и "Л/ДНР"13:52
- Флот агрессора "на прицеле": ВСУ приумножат свою мощность новейшим вооружением13:32
- Яку Раду можуть отримати українці наприкінці липня: прогноз експерта13:08
- Ситуация на КПВВ «ДНР»: «В Горловке очень много машин и людей, движения нет»12:49
- Донецкий "Шахтер" подыскал замену Фонсеке12:30
- Водители начали отказываться от автомобильных ключей12:24
- «Шахтер» остался без тренера12:08
- Яку Раду можуть отримати українці наприкінці липня: прогноз експерта13:08
- Водители начали отказываться от автомобильных ключей12:24
- Эти знаки Зодиака подавляют, любят руководить и чувствуют себя "пупами земли"10:31
- Кремль устал и хочет мира10:06
- Сезон отпусков: астропсихолог дала важный совет09:29
- Любовный гороскоп на июнь-2019: Девам улыбнется удача08:28
- 10 полезных трюков, чтобы в холодильнике хорошо пахло22:42
- Назван способ легко и быстро просыпаться по утрам22:17
- Врачи рассказали, какие продукты опасно брать с собой на пикник18:30
- Ученые придумали дешевый способ избавления от лысины15:30
- Миллионам украинцев запретят ездить за рулем: детали скандального закона
- Кто идет от Зеленского в Раду: опубликован список партии Слуга народа
- Под Горловкой гремят мощные взрывы: боевики пошли на прорыв и устроили огненный ад
- Боевики пошли в атаку под Горловкой: между ВСУ и армией РФ состоялся тяжелый бой, террористам хорошо "насыпали"
- Офигеть! Совсем угробили", - произошедшее в "ДНР" поразило соцсети
- Причина смерти известного боевика "ЛНР" Спичака: в Сеть попали постыдные подробности
- Жатва на крови: трагедия сотрясла Луганскую область
- Слишком много намеков, или как Медведчук хочет уничтожить Украину изнутри – политолог
- Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель обвинила ВСУ в обстреле жилых домов
- Секреты Viber, о которых многие даже не слышали