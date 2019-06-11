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Архив - Донецкая область

В центре Мариуполя в квартиру заползла змея

11.06.2019 11:08
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В центре Мариуполя в квартиру заползла змея

Вчера на ул. Греческой в квартире на первом этаже женщина обнаружила змею. Пресмыкающееся ползало по полу в спальне.
Хозяйка решила, что это гадюка, испугалась и попыталась вызвать эпидемиологов, МЧС и другие службы. В итоге, сама взяла лопату и разрубила змею пополам.
0629 показал фото специалисту по рептилиям Сааку Кюбеляну. Он рассказал, что это водяной уж, он безвреден, змею не стоит убивать, можно просто вынести его из помещения в траву.



Теги: Донбасс, Мариуполь, квартира, змея, центр
 
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