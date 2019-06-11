В центре Мариуполя в квартиру заползла змея

11.06.2019 11:08

Вчера на ул. Греческой в квартире на первом этаже женщина обнаружила змею. Пресмыкающееся ползало по полу в спальне.

Хозяйка решила, что это гадюка, испугалась и попыталась вызвать эпидемиологов, МЧС и другие службы. В итоге, сама взяла лопату и разрубила змею пополам.

0629 показал фото специалисту по рептилиям Сааку Кюбеляну. Он рассказал, что это водяной уж, он безвреден, змею не стоит убивать, можно просто вынести его из помещения в траву.