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Архив - Донецкая область

В ОРДЛО усилили подготовку «командиров» подразделений НВФ

11.06.2019 21:09
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В ОРДЛО усилили подготовку «командиров» подразделений НВФ

В ОРДЛО командование РФ кроме скрытой переброски на передовую тяжелого вооружения взялось за подготовку командиров подразделений НВФ.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает donpress.com.

В украинской разведке отметили, что члены НВФ усиливают подготовку командиров подразделений соединений и частей «1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ».

Так, с 10 июня под руководством командующих армейских корпусов российских оккупационных войск начато проведение собрания с командирами рот (батарей) и их заместителями. В то же время, с командирами разведывательных рот соединений и частей «1 и 2 АК» общие собрания проводятся отдельно. В разведке добавили:

«При этом, в ходе собрания все элементы подготовки командиров подразделений проводятся с привлечением инструкторов — кадровых офицеров ВС РФ, которые ввели жесткие требования к оценке привлеченных на сборы „офицеров“ (боевиков), часть из которых уже отстранена от занятий».



Теги: Донбасс, разведка, офицеры, вооружение, боевики, ОРДЛО, НВФ, РФ
 
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