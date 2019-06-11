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В России внезапно умер генерал Сергей Юдин, который командовал боевиками под Дебальцево
В России 10 июня внезапно умер генерал-лейтенант Сергей Юдин, который осуществлял командование российскими наемниками во время операции по оккупации Донбасса.
Юдин внесен в список военных преступников на сайте Главного управления разведки Украины. О внезапной смерти российского генерала на своей странице в социальной сети сообщил офицер украинской армии Анатолий Штефан, передает dialog.ua.
Российский военачальник имел позывной "Тамбов" и командовал одним из армейских корпусов оккупантов в 2015 году. Журналисты сообщают, что российский генерал принимал участие и в войне в Чечне. Причина гибели Юдина пока остается неизвестной. Фотографии генерала также доступны в Интернете. При этом Штефан показал кадры, на котором Юдин осуществляет командование наемниками и отдает приказ уничтожать танки украинской армии под Дебальцево.
Теги: Россия, Донбасс, Дебальцево, смерть, генерал, боевики, наемники, ГУР
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