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В зоне ООС убит член НВФ из батальона «Восток»
11.06.2019 07:51
9 июня во время боевых действий на Донбассе украинские военнослужащие уничтожили члена НВФ из батальона «Восток» Ивана Моисеенкова, известного по прозвищу «Маз» из Донецка.
Об этом на своей странице в соцсети сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц», передает donpress.com.
Так, Штефан отметил:
«200-ая бригада 09.06.19, Моисеенков «Маз» Иван из Донецка. Подразделение «Восток».
Теги: Донбасс, уничтожение, ВСУ, батальон "Восток", соцсети, НВФ, ООС
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