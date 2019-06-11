В зоне ООС убит член НВФ из батальона «Восток»

11.06.2019 07:51

9 июня во время боевых действий на Донбассе украинские военнослужащие уничтожили члена НВФ из батальона «Восток» Ивана Моисеенкова, известного по прозвищу «Маз» из Донецка.

Об этом на своей странице в соцсети сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц», передает donpress.com.

Так, Штефан отметил:

«200-ая бригада 09.06.19, Моисеенков «Маз» Иван из Донецка. Подразделение «Восток».