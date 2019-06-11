Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Вадим Новинский: Ради переговоров я готов ехать в Донецк и Луганск

11.06.2019 20:19
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Вадим Новинский: Ради переговоров я готов ехать в Донецк и Луганск

"Если будет необходимо поехать в Донецк и Луганск для проведения мирных переговоров с теми, кто руководит непризнанными республиками, — я готов это сделать". Об этом заявил глава фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Вадим Новинский в программе " Хард с Влащенко" на телеканале ZIK, пишет from-ua.
"Донецк и Луганск — это часть Украины, я там раньше очень часто бывал, и сейчас не боюсь этого, ради мира, ради переговоров это вполне нормальная ситуация", — отметил Вадим Новинский
Напомним, что вчера в Киеве прошел IX съезд ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА и Форум объединенных оппозиционных сил «Доверяй делам». В единую оппозиционную силу, чтобы вместе идти на парламентские выборы 21 июля 2019 года, объединились 5 партий: «Партия мира и развития», «Наши», «Відродження» и «Доверяй делам».



Теги: Донецк, Донбасс, Луганск, переговоры, Оппозиционный блок
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх