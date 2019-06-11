Вадим Новинский: Ради переговоров я готов ехать в Донецк и Луганск

11.06.2019 20:19

"Если будет необходимо поехать в Донецк и Луганск для проведения мирных переговоров с теми, кто руководит непризнанными республиками, — я готов это сделать". Об этом заявил глава фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Вадим Новинский в программе " Хард с Влащенко" на телеканале ZIK, пишет from-ua.

"Донецк и Луганск — это часть Украины, я там раньше очень часто бывал, и сейчас не боюсь этого, ради мира, ради переговоров это вполне нормальная ситуация", — отметил Вадим Новинский

Напомним, что вчера в Киеве прошел IX съезд ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА и Форум объединенных оппозиционных сил «Доверяй делам». В единую оппозиционную силу, чтобы вместе идти на парламентские выборы 21 июля 2019 года, объединились 5 партий: «Партия мира и развития», «Наши», «Відродження» и «Доверяй делам».