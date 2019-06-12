- Бригада ВСУ мощным броском продвинулась к Донецку в районе Марьинки и заняла новые позиции 14:46
- Киев сделал большое предложение Москве по пленным: "Это добрая воля Зеленского"10:40
- "Полиция" Донецка сорвалась "с цепи" и хватает граждан из-за "Киндеров" - весь город напуган 10:20
- Ликвидация продолжается: бойцы ВСУ уничтожили «Москву»08:00
- Гиркин пригрозил повесить за правду друга главаря «ДНР» Дениса Пушилина22:30
- Нардеп готов отправиться в ОРДЛО, чтобы участвовать в мирных переговорах22:01
- Боевики «ДНР» и российские оккупанты глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ21:36
- В ОРДЛО усилили подготовку «командиров» подразделений НВФ21:09
- Вадим Новинский: Ради переговоров я готов ехать в Донецк и Луганск20:19
- Боевики «ЛДНР» получили распоряжение не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ к границе РФ18:32
Бригада ВСУ мощным броском продвинулась к Донецку в районе Марьинки и заняла новые позиции
Украинские войска заняли часть территорий на временно оккупированном Донбассе, вплотную продвинувшись к захваченному Донецку и поселку Трудовские.
Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины имени Короля Данила заняли новые позиции в Марьинке на Донбассе, передает "Диалог.UA". Об этом рассказал журналист Алексей Кашпоровский в Facebook.
"Фактически позиции армейцев теперь находятся всего в паре сотен метров от Александровки и самого Донецка. А серая зона передвинулась в Трудовской район", - говорится в сюжете.
Известно, что около месяца назад разведчики 24-й бригады заняли серую зону в сторону Донецка и Трудовских, а сейчас украинская армия практически полностью контролирует Марьинку. "Благодаря продвижению королевской пехоты жителям Марьинки будет меньше прилетать.
Как по мне, это лучшая демонстрация стратегии "перестать стрелять".
Везде, где украинская армия уходит вперед, – Мариуполь, Славянск, Лисичанск – резко перестают стрелять.
Предлагаю сепарам взять на заметку, если они и вправду хотят мира", – пишет журналист. А боец ВСУ анонсировал: "До конца этого года дойдем до российской границы, а дальше, возможно, и дальше". Ранее полк "Азов" занял новые позиции на Светлодарской дуге, Мысягин о продвижении ВСУ на фронте.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, война, Марьинка, ВСУ
- Марьинка в страшном аду. Больницы Донецка переполнены. Минобороны подтверждает наступление
- Хроники кошмара: куда сегодня прилетело в Донецке, Марьинке, Красногоровке
- Донбасс в огне: Донецк, Макеевка, Авдеевка, Марьинка - обстрелы практически не прекращались (Список разрушений)
- Хождение через линию фронта или дорога жизни между Марьинкой и Донецком
- Последствия ночного обстрела Марьинки (ФОТО)
- О чем писали в мире в самый первый День Победы
- Киев сделал большое предложение Москве по пленным: "Это добрая воля Зеленского"10:40
- "Полиция" Донецка сорвалась "с цепи" и хватает граждан из-за "Киндеров" - весь город напуган 10:20
- Ликвидация продолжается: бойцы ВСУ уничтожили «Москву»08:00
- Гиркин пригрозил повесить за правду друга главаря «ДНР» Дениса Пушилина22:30
- Нардеп готов отправиться в ОРДЛО, чтобы участвовать в мирных переговорах22:01
- Боевики «ДНР» и российские оккупанты глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ21:36
- В ОРДЛО усилили подготовку «командиров» подразделений НВФ21:09
- Вадим Новинский: Ради переговоров я готов ехать в Донецк и Луганск20:19
- Боевики «ЛДНР» получили распоряжение не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ к границе РФ18:32
- В зоне ООС с начала суток ранен один боец ВСУ18:01
- ЕС утвердил продление санкций по Крыму14:30
- Президент назначил Абромавичуса членом совета «Укроборопрома»14:17
- Зеленского перед выборами бросил соратник: «я свободен», детали скандала14:02
- Передовую посетила команда СНБО во главе с Данилюком13:45
- Тимошенко сделала важное заявление: Этого нельзя допустить!13:30
- Зеленский не исключает введение двухпалатного парламента13:15
- Женщины по восточному гороскопу, способные менять мужские судьбы12:58
- Украина и Россия создадут группу по освобождению заключенных12:37
- Социологи выяснили "премьерские" предпочтения украинцев12:30
- Порошенко предрекли провал на выборах: «пролетит мимо Рады», фатальный прогноз12:20
- Год после запуска реформы образования11:48
- Квадрокоптеры будут спасать сердечников11:30
- От бюрократии – к человеку. Стали ли украинские реанимации открытыми?11:00
- Семнадцать любопытных трюков о том, как перехитрить наш организм10:02
- Как правильно хранить клубнику09:00
- Врачи рассказали, как пережить экстремальную жару08:15
- Тысячам водителей "диагноз" грозит запретом на вождение: что происходит07:32
- Медики объяснили, как включенный свет во время сна влияет на вес07:10
- Гороскоп на 12 червня 2019: кому завтра не пощастить21:26
- Названы знаки Зодиака, призвание которых — раздражать19:24
- Миллионам украинцев запретят ездить за рулем: детали скандального закона
- Кто идет от Зеленского в Раду: опубликован список партии Слуга народа
- Под Горловкой гремят мощные взрывы: боевики пошли на прорыв и устроили огненный ад
- Офигеть! Совсем угробили", - произошедшее в "ДНР" поразило соцсети
- Причина смерти известного боевика "ЛНР" Спичака: в Сеть попали постыдные подробности
- Секреты Viber, о которых многие даже не слышали
- Слишком много намеков, или как Медведчук хочет уничтожить Украину изнутри – политолог
- Зеленский готовится помиловать еще одного предателя Украины для Москвы - будет обмен
- СНБО срочное собрался на совещание: «большая угроза стране»
- Лавров сорвался, выставив ультиматум о соблюдении перемирия на Донбассе Кремлем и "Л/ДНР"