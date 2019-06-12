"Полиция" Донецка сорвалась "с цепи" и хватает граждан из-за "Киндеров" - весь город напуган

12.06.2019 10:20

В оккупированном Донецке местная "полиция" зверствует, хватая граждан по бредовым предлогам.

Город в шоке от поведения силовиков. О том, что творят "полицейские", рассказал в Telegram сепаратистский канал "Донецкий Абориген", передает "Диалог.UA".

"Полиция" оккупированного Донецка нашла новые источники заработка. Теперь они прессуют родителей, дети которых поступают в медучреждения даже с самыми незначительными травмами. "Вчера мои планово ложились в областную детскую и наблюдали картину... С 1-го июня на все обращения с травмами и не только вызывают ментов... Девочка проглотила игрушку от "Киндера", ночью извлекли, наутро пришли менты — составили протокол и сказали ждать службу опеки и вплоть до суда", - рассказал ресурс, со ссылкой на очевидца.

Подтверждают информацию и другие дончане.

"Дите ударилось об качелю на детской площадке — подозрение на разрыв уретры, менты уже обрадовали, что вплоть до лишения род прав", - жалуются жители "народной республики". По всей видимости, это новый источник оккупантов. Родителям придется немало выложить, чтобы откупиться от преследования.

Даже сепаратисты возмущены от того, во что Донецк превратил "русский мир". "

Сейчас их отношения и действия "полиции" относительно населения уже более походят на поведение в полицаев Сталина в 1942 году. Дегенераты в органах в погоне за наживой программируют создание опасных для государства ситуаций. На что мы можем рассчитывать впоследствии этой позиции? Самосожжение матерей, самоподрывы отцов в отделениях полиции? Зачем все это?" - сокрушаются любители "русского мира".



Источник: www.dialog.ua