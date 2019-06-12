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"Полиция" Донецка сорвалась "с цепи" и хватает граждан из-за "Киндеров" - весь город напуган
В оккупированном Донецке местная "полиция" зверствует, хватая граждан по бредовым предлогам.
Город в шоке от поведения силовиков. О том, что творят "полицейские", рассказал в Telegram сепаратистский канал "Донецкий Абориген", передает "Диалог.UA".
"Полиция" оккупированного Донецка нашла новые источники заработка. Теперь они прессуют родителей, дети которых поступают в медучреждения даже с самыми незначительными травмами. "Вчера мои планово ложились в областную детскую и наблюдали картину... С 1-го июня на все обращения с травмами и не только вызывают ментов... Девочка проглотила игрушку от "Киндера", ночью извлекли, наутро пришли менты — составили протокол и сказали ждать службу опеки и вплоть до суда", - рассказал ресурс, со ссылкой на очевидца.
Подтверждают информацию и другие дончане.
"Дите ударилось об качелю на детской площадке — подозрение на разрыв уретры, менты уже обрадовали, что вплоть до лишения род прав", - жалуются жители "народной республики". По всей видимости, это новый источник оккупантов. Родителям придется немало выложить, чтобы откупиться от преследования.
Даже сепаратисты возмущены от того, во что Донецк превратил "русский мир". "
Сейчас их отношения и действия "полиции" относительно населения уже более походят на поведение в полицаев Сталина в 1942 году. Дегенераты в органах в погоне за наживой программируют создание опасных для государства ситуаций. На что мы можем рассчитывать впоследствии этой позиции? Самосожжение матерей, самоподрывы отцов в отделениях полиции? Зачем все это?" - сокрушаются любители "русского мира".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, дети, полиция, ДНР
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- Гиркин пригрозил повесить за правду друга главаря «ДНР» Дениса Пушилина22:30
- Нардеп готов отправиться в ОРДЛО, чтобы участвовать в мирных переговорах22:01
- Боевики «ДНР» и российские оккупанты глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ21:36
- В ОРДЛО усилили подготовку «командиров» подразделений НВФ21:09
- Вадим Новинский: Ради переговоров я готов ехать в Донецк и Луганск20:19
- Боевики «ЛДНР» получили распоряжение не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ к границе РФ18:32
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