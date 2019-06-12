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В Луганской области КПВВ «Золотое» продолжает работать только с украинской стороны
Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Золотое» (Луганская обл.) продолжает работать только с украинской стороны. Однако, пропуск людей и автомобилей со стороны неподконтрольной территории Луганской области по-прежнему не осуществляется. Об этом сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, передает «УНН».
По его словам, ситуация с КПВВ «Золотое» в Луганской области неизменна. Оно продолжает работать только со стороны подконтрольной Украины территории, однако пропуск людей и автомобилей через него не проводится.
«КПВВ "Золотое" не работает. То есть с украинской стороны оно готово, пограничники на нем дежурят, но незаконные вооруженные формирования (НВФ) оккупированных территорий не осуществляют пропуск на этом КПВВ», – сказал Лисянский.
Он подчеркнул, что КПВВ не работает исключительно по причине того, что НВФ и оккупационная администрация неподконтрольной территории Луганской области не пропускают туда людей.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Луганская область, пункт пропуска, КПВВ
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