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ВСУ подошли вплотную к Донецку, заняты ключевые позиции
Украинские военные продвинулись на Донбассе и заняли новые позиции в непосредственной близости от Донецка
ВСУ практически полностью ликвидировали «серую зону» в Марьинке, закрепившись на новых позициях под Донецком. О том, как военные готовились к этой операции, рассказал пресс-офицер 24 отдельной механизированной бригады ВСУ имени Короля Данила Назар Ильницкий в эфире «Армия FM».
«Разведчики бригады зашли в так называемую серую зону для того, чтобы улучшить свое тактическое положение – отодвинуть свою глубину от местного населения. Этот план разрабатывался, ясно, что не месяц, командованием бригады и высшим командованием. Спланировали, разработали все до деталей и выполнили», — сообщил Ильницкий.
Он подчеркнул, что благодаря действиям ВСУ теперь гражданское население будет находиться гораздо дальше от линии соприкосновения. Кроме того, укрепление на новых позициях важно и для самих военных, ведь теперь они смогут лучше наблюдать за врагом и контролировать его действия.
«А еще каждая, даже маленькая победа мотивирует бойцов, их дух. Они понимают, что не стоят на месте, а по чуть-чуть возвращают наши земли. На самом деле, это очень мотивирует», — подчеркнул офицер ВСУ.
Напомним, ранее сообщалось, что бойцы 24 отдельной механизированной бригады ВСУ имени Короля Данила отвоевали у боевиков новые позиции в Марьинке. Теперь до временно оккупированного Донецка им осталась буквально сотня метров, говорится в сюжете журналиста Алексея Кашпоровского в Facebook.
Так, чуть больше месяца назад разведчики 24 бригады заняли серую зону в сторону Донецка и Трудовских. И теперь украинская армия практически полностью контролирует Марьинку. Фактически, позиции армейцев теперь находятся всего в паре сотен метров от Александровки и самого Донецка. А серая зона – передвинулась в Трудовской район.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донецк, Донбасс, ВСУ, наступление
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