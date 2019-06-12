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Журналист: ВСУ серьезно продвинулись к оккупированному Донецку
Военнослужащие подразделения 24-й отдельной мехбригады ВСУ им. короля Данила смогли закрепиться на новых позициях в городе Марьинка., и на сегодняшний день уже находятся у окраины жилмассива Трудовские в наиболее западном районе Донецка – Петровском.
Как передает replyua.net, об этом рассказал журналист ТРК Украина Алексей Кашпоровский в Facebook, показав видео с место событий. Таким образом, «серая зона» на указанном участке сузилась до минимальных показателей: от позиций ВСУ до временно неподконтрольных пгт Александровка и самого Донецка всего 100-250 м.
«Немногим более месяца назад разведчики бригады заняли серую зону в сторону Донецка и Трудовских. И сейчас украинская армия фактически полностью контролирует Марьинку. Благодаря продвижению «королевской» пехоты, жителям Марьинки будет меньше прилетать», – сказано в сообщении.
Вместе с тем, сообщается, что сейчас военные по-прежнему окапываются на новых позициях и им нужны мешки и сетка.
Теги: Донецк, Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ
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