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Архив - Донецкая область

Журналист: ВСУ серьезно продвинулись к оккупированному Донецку

12.06.2019 16:31
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Журналист: ВСУ серьезно продвинулись к оккупированному Донецку

Военнослужащие подразделения 24-й отдельной мехбригады ВСУ им. короля Данила смогли закрепиться на новых позициях в городе Марьинка., и на сегодняшний день уже находятся у окраины жилмассива Трудовские в наиболее западном районе Донецка – Петровском.

Как передает replyua.net, об этом рассказал журналист ТРК Украина Алексей Кашпоровский в Facebook, показав видео с место событий. Таким образом, «серая зона» на указанном участке сузилась до минимальных показателей: от позиций ВСУ до временно неподконтрольных пгт Александровка и самого Донецка всего 100-250 м.

«Немногим более месяца назад разведчики бригады заняли серую зону в сторону Донецка и Трудовских. И сейчас украинская армия фактически полностью контролирует Марьинку. Благодаря продвижению «королевской» пехоты, жителям Марьинки будет меньше прилетать», – сказано в сообщении.

Вместе с тем, сообщается, что сейчас военные по-прежнему окапываются на новых позициях и им нужны мешки и сетка.



Теги: Донецк, Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ
 
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