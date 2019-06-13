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Климкин выступил за проведение международного аудита в «Л/ДНР»
В самопровозглашенных «Л/ДНР» необходимо провести международный аудит.
Как передает replyua.net, об этом сегодня в интервью ТСН заявил глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин, давая оценку заявлениям после последнего заседания ТКГ относительно экономической блокады Донбасса. По его словам, на счет блокады распространились многие «мифы», которые лишь будоражат и без того эмоционально заряженное общество. Но в данном вопросе нужна реальная безопасность.
«Что касается блокады – это реальная безопасность, эффективная и контролируемая. А второе – вы же помните, что произошло с тем, что у нас украли все эти предприятия, все компании, что там происходит. Именно поэтому нам нужна международная администрация, нам нужен международный аудит, что они там сделали, сожгли на металлолом, что-то разбили вдребезги. Надо посмотреть, что с нашими активами, это наши активы, потом после международного аудита, их нужно перерегистрировать», - подчеркнул Климкин.
Он также уверен, что эти предприятия должны стать снова украинскими налогоплательщиками и работать в украинском правовом поле.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Климкин
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