Красный Крест отправил в ОРДЛО 295 тонн "гуманитарки"

13.06.2019 10:30

Через КПВВ «Новотроицкое» на временно оккупированную территорию Украины проследовало 16 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста, сообщает Интернет-обозрение Главное.

Как сообщили в Госпогранслужбе, для жителей Донбасса направлены строительные и сельскохозяйственные материалы, продовольственные наборы, медицинские препараты, а также корм для домашних животных.

"Всего оформлено 294,75 тонны гуманитарного груза", - сообщили в ведомстве.