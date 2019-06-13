Последние новости раздела
- Красный Крест отправил в ОРДЛО 295 тонн "гуманитарки"10:30
- В Луганской области КПВВ «Золотое» продолжает работать только с украинской стороны22:05
- ВСУ подошли вплотную к Донецку, заняты ключевые позиции21:15
- «Пушилин, беги уже сегодня!»: бойцам ВСУ осталось всего сто метров до Донецка – пресс-офицер20:45
- Журналист: ВСУ серьезно продвинулись к оккупированному Донецку16:31
- Под Дебальцево заметили новейшую военную технику из России16:00
- Бригада ВСУ мощным броском продвинулась к Донецку в районе Марьинки и заняла новые позиции 14:46
- Киев сделал большое предложение Москве по пленным: "Это добрая воля Зеленского"10:40
- "Полиция" Донецка сорвалась "с цепи" и хватает граждан из-за "Киндеров" - весь город напуган 10:20
- Ликвидация продолжается: бойцы ВСУ уничтожили «Москву»08:00
Красный Крест отправил в ОРДЛО 295 тонн "гуманитарки"
13.06.2019 10:30
Через КПВВ «Новотроицкое» на временно оккупированную территорию Украины проследовало 16 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста, сообщает Интернет-обозрение Главное.
Как сообщили в Госпогранслужбе, для жителей Донбасса направлены строительные и сельскохозяйственные материалы, продовольственные наборы, медицинские препараты, а также корм для домашних животных.
"Всего оформлено 294,75 тонны гуманитарного груза", - сообщили в ведомстве.
Теги: Красный Крест, гуманитарная помощь, ОРДЛО
Читайте также:
- Красный Крест направил в ОРДЛО 500 тонн гумпомощи
- ДНРовцы пропустили в "республику" помощь от "Красного Креста"
- На неподконтрольный Донбасс Красный Крест направил 236 тонн гуманитарного груза
- В «ДНР» прибыли 18 автомобилей с гуманитарной помощью от Красного Креста
- «Красный крест» отправил полтонны лекарств в оккупированные районы Донбасса
- Донбасс получит 17 тонн гумпомощи отправленную Красным Крестом
- Красный Крест отправил в ОРДЛО 295 тонн "гуманитарки"10:30
- В Луганской области КПВВ «Золотое» продолжает работать только с украинской стороны22:05
- ВСУ подошли вплотную к Донецку, заняты ключевые позиции21:15
- «Пушилин, беги уже сегодня!»: бойцам ВСУ осталось всего сто метров до Донецка – пресс-офицер20:45
- Журналист: ВСУ серьезно продвинулись к оккупированному Донецку16:31
- Под Дебальцево заметили новейшую военную технику из России16:00
- Бригада ВСУ мощным броском продвинулась к Донецку в районе Марьинки и заняла новые позиции 14:46
- Киев сделал большое предложение Москве по пленным: "Это добрая воля Зеленского"10:40
- "Полиция" Донецка сорвалась "с цепи" и хватает граждан из-за "Киндеров" - весь город напуган 10:20
- Ликвидация продолжается: бойцы ВСУ уничтожили «Москву»08:00
- Президент США назвал альтернативу «Северному потоку-2»11:03
- Новий український правопис: у МОН розповіли про терміни переходу10:45
- Красный Крест отправил в ОРДЛО 295 тонн "гуманитарки"10:30
- На киевском речном вокзале открылся бесплатный кинотеатр10:15
- Стала известна дата проведения Суперкубка Украины по футболу10:00
- Путин не исключает восстановление отношений с Украиной09:48
- Врачи назвали лучшие афродизиаки для мужчин09:32
- Троица: что можно святить в церкви09:15
- Зеленский ошарашил заявлением о своей отставке: «Искренне благодарен за…»09:01
- В России сделали заявление по поводу обмена пленными «всех на всех»08:45
- Врачи назвали лучшие афродизиаки для мужчин09:32
- Троица: что можно святить в церкви09:15
- Врачи объяснили, почему важно спать в одно и то же время22:49
- В Украине запретили еще один антисептик17:15
- Медики рассказали, когда и сколько можно есть клубники16:48
- Как справиться с плохим самочувствием в жару15:00
- Год после запуска реформы образования11:48
- Квадрокоптеры будут спасать сердечников11:30
- От бюрократии – к человеку. Стали ли украинские реанимации открытыми?11:00
- Семнадцать любопытных трюков о том, как перехитрить наш организм10:02
- Крым восстал против Кремля, тысячи вышли на улицы и требуют Россию убираться
- Секреты Viber, о которых многие даже не слышали
- Тысячам водителей "диагноз" грозит запретом на вождение: что происходит
- Ликвидация продолжается: бойцы ВСУ уничтожили «Москву»
- "Полиция" Донецка сорвалась "с цепи" и хватает граждан из-за "Киндеров" - весь город напуган
- В деле об убийстве малыша под Киевом всплыл скандальный нюанс
- СНБО срочное собрался на совещание: «большая угроза стране»
- Лавров сорвался, выставив ультиматум о соблюдении перемирия на Донбассе Кремлем и "Л/ДНР"
- Зеленский экстренно обратился к украинцам, все изменится уже завтра: «впервые в истории»
- «Еленовка — обстановка накаляется»: на пункте пропуска «ДНР» остались ночующие, люди возмущены