На Донетчине произошла авария на водопроводе: сокращена подача воды в крупные города

13.06.2019 15:16

В четырех города в Донецкой области сократят подачу воды из-за прорыва водопровода. Об этом сообщает коммунальное предприятие «Вода Донбасса».

По данным компании без воды останутся Константиновка, Дружковка, Славянск и Краматорск. Подача воды в вышеназванных городах будет сокращена на время выполнения ремонтных работ Второго донецкого водопровода. В КП уточнили:

«Сегодня в 8.35 на Втором донецком водопроводе произошел прорыв. Ремонтные бригады Славянского регионального управления выехали на место повреждения.».

Источник: https://donpress.com