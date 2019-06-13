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На Донетчине произошла авария на водопроводе: сокращена подача воды в крупные города
13.06.2019 15:16
В четырех города в Донецкой области сократят подачу воды из-за прорыва водопровода. Об этом сообщает коммунальное предприятие «Вода Донбасса».
По данным компании без воды останутся Константиновка, Дружковка, Славянск и Краматорск. Подача воды в вышеназванных городах будет сокращена на время выполнения ремонтных работ Второго донецкого водопровода. В КП уточнили:
«Сегодня в 8.35 на Втором донецком водопроводе произошел прорыв. Ремонтные бригады Славянского регионального управления выехали на место повреждения.».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, вода, авария, Вода Донбасса
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