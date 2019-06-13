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Архив - Донецкая область

Подарок на день России: ВСУ "порвали" боевиков и продвинулись на Донецк

13.06.2019 16:00
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Подарок на день России: ВСУ "порвали" боевиков и продвинулись на Донецк

В День России 12 июня украинские воины преподнесли агрессору «подарок» – подошли вплотную к украинскому Донецку. Наши защитники заняли Марьинку и закрепились на новых позициях. Этот населенный пункт уже пригород Донецка. Об этом сообщает издание «Апостроф».

Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

 

На кадрах видно, как бойцы ВСУ обустраивают новые позиции в нескольких сотнях метров от Донецка. Кстати, Марьинка была под контролем боевиков с 2014 года.

"Мы находимся на краю Марьинки. Все, что дальше – Донецк. Нас разделяет буквально сотня метров от Донецка", - говорит на видео один из бойцов ВСУ.



Теги: Донецк, Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ
 
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