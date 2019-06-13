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Выдача паспортов на Донбассе отменяется: Россию ждет очередная партия санкций
Российская Федерация получит новую порцию санкций за систематическое вмешательство в ситуацию на Донбассе.
Об этом сообщает журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает "Диалог.UA".
Ранее сообщалось, что более 20 лет понадобится для того, чтобы выдать всем желающим жителям "ДНР/ЛНР" российские паспорта. Он отмечает, Европейский Союз скоро объявит о том, что на Россию будут наложены дополнительные санкции за вмешательство в дела на Донбасс и выдачу российских паспортов в ОРДЛО.
Одной из таких штрафных мер будет "непризнание нелегально выданных российских паспортов" жителям так называемых "Донецкой и Луганской народных республик". Йозвяк подчеркнул, что участники саммита ЕС также выступят с призывом к России о том, чтобы украинских пленных моряков отпустили, продолжили минские переговоры и перестали выдавать паспорта на Донбассе. Украина готовит удар по получателям паспортов РФ на Донбассе - такого в "Л/ДНР" не предвидели.
В Еврокомиссии предлагают продлить санкции в отношении Российской Федерации за незаконную аннексию Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, паспорт, санкции
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