Боевики оживились под Горловкой и Мариуполем: гонят минометы и ПТРК, а диверсанты лезут в тыл ВСУ

14.06.2019 08:10

В последнее время командование т.наз. "1-го армейского корпуса ДНР" активно пополняло запасы топлива и боеприпасов 3-й омсбр и 11-го омсп.

Фиксировалось активное движение автотранспорта со снабжением на Горловку и Макеевку, по 6-8, иногда до 10 грузовых машин типа "Урал" или КамАЗ.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook, передает segodnya.ua.

По данным военного эксперта, значительную активность оккупанты проявляют в районе Горловки и на Мариупольском направлении. Южнее Новолуганского и в районе Гольмовского отмечается усиление дополнительными огневыми средствами (прежде всего миномётами и ПТРК) передовых позиций оккупантов.

В район Саханки противник подтянул дополнительно батарею 120-мм минометов для обстрелов позиций ОС у Водяного и северо-западнее Широкино, также в этом районе отмечается возросшая активность войсковой разведки оккупантов (многочисленные случаи попыток инфильтрации в "серую" зону ДРГ и внезапных обстрелов передовых позиций ОС, под прикрытием огня миномётов и артиллерии), добавил координатор "Информсопротивления".