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Боевики оживились под Горловкой и Мариуполем: гонят минометы и ПТРК, а диверсанты лезут в тыл ВСУ
В последнее время командование т.наз. "1-го армейского корпуса ДНР" активно пополняло запасы топлива и боеприпасов 3-й омсбр и 11-го омсп.
Фиксировалось активное движение автотранспорта со снабжением на Горловку и Макеевку, по 6-8, иногда до 10 грузовых машин типа "Урал" или КамАЗ.
Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook, передает segodnya.ua.
По данным военного эксперта, значительную активность оккупанты проявляют в районе Горловки и на Мариупольском направлении. Южнее Новолуганского и в районе Гольмовского отмечается усиление дополнительными огневыми средствами (прежде всего миномётами и ПТРК) передовых позиций оккупантов.
В район Саханки противник подтянул дополнительно батарею 120-мм минометов для обстрелов позиций ОС у Водяного и северо-западнее Широкино, также в этом районе отмечается возросшая активность войсковой разведки оккупантов (многочисленные случаи попыток инфильтрации в "серую" зону ДРГ и внезапных обстрелов передовых позиций ОС, под прикрытием огня миномётов и артиллерии), добавил координатор "Информсопротивления".
Теги: Донбасс, топливо, боеприпасы, ДНР, боевики, ВСУ, обстрелы, Тымчук, ДРГ, ООС
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