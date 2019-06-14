Последние новости раздела
- Доигрался! В Мариуполе алабай откусил пальцы мужчине22:01
- Паспорт гражданина РФ получил главный коммунист Горловки21:29
- Стало известно, кому в «Л-ДНР» выдадут паспорта РФ в первую очередь20:58
- В Донецке боевики "ДНР" обозлили даже сепаратистов: "Дом ходуном ходил, сижу теперь и боюсь"18:49
- Главарь «ДНР» Пушилин возмутил людей идеей нового «государственного праздника»18:29
- Под Марьинкой обнаружены и обезврежены более 40 мин российского производства, — штаб ООС. ВИДЕО17:51
- Гиркин изъявил желание повесить террориста "ДНР" Болотина за "провокации со стороны ВСУ"16:52
- В Макеевке и Кировском на шахтах пострадали шахтеры16:10
- Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе с главой ОБСЕ15:52
- Луценко заявил о задержании одного из главарей «ДНР»15:31
Доигрался! В Мариуполе алабай откусил пальцы мужчине
14.06.2019 22:01
Вчера, 13 июня, на ул. Стадионной в Кальмиусском районе Мариуполя алабай откусил пальцы мужчине.
Об этом 0629 сообщили медики.
Мужчина дразнил соседского пса и тот набросился на него. В результате мариуполец лишился пальцев на левой кисти.
Пострадавшего госпитализировали в травматологию областной больницы интенсивного лечения.
Теги: Донбасс, Мариуполь, мужчина, собака, укус
Читайте также:
- Мариуполец пытался спасти собаку, но погиб от удара током
- В Мариуполе питбуль напал на хозяина
- Озверевшая собака набросилась на ребенка
- «На убой». Воевавшего под Мариуполем добровольца-ингуша Украина выдала РФ
- Над мариупольским горсоветом водрузили российский флаг и повязали мэру георгиевскую ленту (ФОТО)
- В Донбассе прошёл автопробег в поддержку Губарева и России (ФОТО)
- Доигрался! В Мариуполе алабай откусил пальцы мужчине22:01
- Паспорт гражданина РФ получил главный коммунист Горловки21:29
- Стало известно, кому в «Л-ДНР» выдадут паспорта РФ в первую очередь20:58
- В Донецке боевики "ДНР" обозлили даже сепаратистов: "Дом ходуном ходил, сижу теперь и боюсь"18:49
- Главарь «ДНР» Пушилин возмутил людей идеей нового «государственного праздника»18:29
- Под Марьинкой обнаружены и обезврежены более 40 мин российского производства, — штаб ООС. ВИДЕО17:51
- Гиркин изъявил желание повесить террориста "ДНР" Болотина за "провокации со стороны ВСУ"16:52
- В Макеевке и Кировском на шахтах пострадали шахтеры16:10
- Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе с главой ОБСЕ15:52
- Луценко заявил о задержании одного из главарей «ДНР»15:31
- Доигрался! В Мариуполе алабай откусил пальцы мужчине22:01
- Паспорт гражданина РФ получил главный коммунист Горловки21:29
- Стало известно, кому в «Л-ДНР» выдадут паспорта РФ в первую очередь20:58
- Апокалипсис: американский священник назвал дату и причину20:29
- Путин сделал громкое заявление об Украине - все очень серьезно, грядут перемены20:01
- В Госдуме РФ сделали скандальное заявление о 12 областях Украины19:32
- Минобороны приняло на вооружение модернизированные беспилотники Spectator-М1. ВИДЕО19:10
- В Донецке боевики "ДНР" обозлили даже сепаратистов: "Дом ходуном ходил, сижу теперь и боюсь"18:49
- Главарь «ДНР» Пушилин возмутил людей идеей нового «государственного праздника»18:29
- Свержение и смерть Президента: украинский астролог дал неутешительный прогноз18:12
- Апокалипсис: американский священник назвал дату и причину20:29
- Свержение и смерть Президента: украинский астролог дал неутешительный прогноз18:12
- Как охладить квартиру без кондиционера: ценные советы от экспертов17:26
- 11 ошибок, которые делают человека менее привлекательным в глазах других17:09
- Избавиться от зуда после укуса комара можно 20-секундным трюком16:28
- Эксперт заявил, что колонизация Марса случится быстрее, чем Украина вступит в ЕС12:57
- Медведчук рассказал, откуда Украина берет «европейский газ»: Это российский газ, который мы покупаем по формуле «Дюссельдорф+»12:32
- Синоптики рассказали, что случится, если сегодня пойдет дождь11:08
- Врачи рассказали об опасности употребления помидоров в жару22:48
- Врачи рассказали, как защититься от укусов комаров18:49
- Крым восстал против Кремля, тысячи вышли на улицы и требуют Россию убираться
- Ликвидация продолжается: бойцы ВСУ уничтожили «Москву»
- Тысячам водителей "диагноз" грозит запретом на вождение: что происходит
- Выдача паспортов на Донбассе отменяется: Россию ждет очередная партия санкций
- "Полиция" Донецка сорвалась "с цепи" и хватает граждан из-за "Киндеров" - весь город напуган
- В деле об убийстве малыша под Киевом всплыл скандальный нюанс
- Лавров сорвался, выставив ультиматум о соблюдении перемирия на Донбассе Кремлем и "Л/ДНР"
- Мир между Россией и Украиной: в МИД РФ рассказали, что первым делом должен сделать Киев
- Гиркин пригрозил повесить за правду друга главаря «ДНР» Дениса Пушилина
- Свержение и смерть Президента: украинский астролог дал неутешительный прогноз