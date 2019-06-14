Гиркин изъявил желание повесить террориста "ДНР" Болотина за "провокации со стороны ВСУ"

14.06.2019 16:52

Как заявил бывший лидер донецких террористов, ситуация вблизи Горловки и под Новоазовском продолжает накаляться из-за стрельбы оккупантов. Одиозный бывший главарь донецких террористов Игорь Гиркин утверждает, что ситуация вокруг Горловки, что в Донецкой области, сильно накаляется.

Также, по его словам, близка к критической ситуация и под Новоазовском. Об этом Гиркин написал на своей странице в Facebook, передает "Диалог.UA".

Таким образом, согласно словам террориста Гиркина, в районе Горловки якобы работают оружия калибров 122 и 152 миллиметра. Он также пишет: "Зато новоиспеченный член Общественной палаты "Донецкой народной республики" Александр Болотин, который прошел по квоте Дениса Пушилина, обвинил боевиков НВФ в провокационных обстрелах позиций бойцов ООС и нарушении режима прекращения огня.

Такое заявление он озвучил на своей странице в социальной сети "Фейсбук". Болотина не устраивает то, что террористы "ДНР", которых он назвал быдлом в погонах, мешали ему шашлык жарить на линии соприкосновения под Авдеевкой".

В конце бывший боевик добавил: "П. С. А Болотина повесить нужно будет".