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Избрание Зеленского президентом приближает мир на Донбассе — советник Трампа

14.06.2019 11:28
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Избрание Зеленского президентом приближает мир на Донбассе — советник Трампа

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон встретился со спецпредставителем Госдепартамента Штатов по вопросам Украины Куртом Волкером, чтобы обсудить переговоры по украинскому государству, передает Главред.
Собеседники согласились, что избрание президентом Владимира Зеленского создает новую возможность для достижения мира на Донбассе, говорится в сообщении Болтона в Twitter.
По словам советника американского лидера, достижение мира на востоке Украины является ключевым шагом для улучшения отношений между США и Россией и крайне важно, чтобы РФ приняла серьезное участие в этом процессе.
"…Волкер и я встретились сегодня (в четверг, 13 июня, — Ред.), чтобы обсудить переговоры по Украине и согласились с тем, что избрание президентом Зеленского создает новую возможность для достижения мира на Донбассе…", — отметил Болтон.



Теги: Донбасс, президент, мир, Зеленский
 
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