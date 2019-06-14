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Луценко заявил о задержании одного из главарей «ДНР»

14.06.2019 15:31
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Луценко заявил о задержании одного из главарей «ДНР»

СБУ совместно с ГПУ задержала так называемого главу «Центральной избирательной комиссии ДНР» Романа Лягина, организовавшего в мае 2014 года так называемый референдум.

Об этом сообщил Генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает donpress.com.

По словам Луценко, Лягину инкриминируется государственная измена:

«ГПУ и СБУ задержали руководителя „Центральной избирательной комиссии ДНР“, который в мае 2014 организовывал и проводил так называемый референдум ДНР. Гражданину Лягину инкриминируется государственная измена. На все приходит время расплаты».



Теги: Донбасс, Луценко, Генпрокуратура, измена, СБУ, ЦИК, референдум, задержание, ДНР, государство
 
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