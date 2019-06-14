- Боевики оживились под Горловкой и Мариуполем: гонят минометы и ПТРК, а диверсанты лезут в тыл ВСУ08:10
- Миссия ООН сообщила о количестве погибших на Донбассе мирных жителей18:30
- Выдача паспортов на Донбассе отменяется: Россию ждет очередная партия санкций 16:31
- Подарок на день России: ВСУ "порвали" боевиков и продвинулись на Донецк16:00
- Гиркин сделал громкое заявление о возможной смене власти в России15:48
- На Донетчине произошла авария на водопроводе: сокращена подача воды в крупные города15:16
- Климкин выступил за проведение международного аудита в «Л/ДНР»14:40
- Красный Крест отправил в ОРДЛО 295 тонн "гуманитарки"10:30
- В Луганской области КПВВ «Золотое» продолжает работать только с украинской стороны22:05
- ВСУ подошли вплотную к Донецку, заняты ключевые позиции21:15
«Остается единственный выход»: в Генштабе назвали реальный способ освобождения Донбасса
В ходе военного освобождения Донецка и Луганска они будут сравнены с землей.
Об этом заявил экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев отметив, что Вооруженные силы Украины никогда не пойдут на подобный шаг, передает donpress.com.
Селезнев уточнил:
«Что касается проведения операций по освобождению крупных населенных пунктов, где находится большое количество гражданских, где плотная застройка, то я хочу привести пример по захвату столицы Чеченской Республики города Грозный. Для того, чтобы взять под контроль такого уровня населенный пункт, его фактически нужно сравнить с землей, ведь в ход пойдут обстрелы из артиллерии и другого оружия, а также будет работать авиация».
По его словам, позиция Генштаба остается неизменной, поскольку в Донецке и Луганске проживают граждане Украины, то применение артиллерии и авиации в больших городах невозможен, чтобы не навредить мирному населения. Он уточнил:
«При других обстоятельствах наши войска без серьезных потерь в эти города не зайдут. Поэтому остается единственный выход — дипломатическо-экономическое давление на страну-агрессор».
Теги: экономика, Донецк, Донбасс, Луганск, освобождение, потери, ВСУ, дипломатия
- Ситуация в Донецке и Луганске: новости, курс валют, цены на продукты, хроника событий 07.12.2017
- Боевики после мощной "ответки" сил ООС понесли потери под Луганском
- Тымчук: "Наступления ВСУ боятся не только в Донецке и Луганске, но и в Москве"
- Волонтер: Луганск, Донецк, Горловка вряд ли сдадутся без боя, а потому нужны бригады для боевых действий в городской застройке
- В "ДНР" утверждают, что убили двоих украинских военных, двоих ранили и одного взяли в плен
- Боевики считают убитых после атак на ВСУ под Луганском и Донецком
- Боевики оживились под Горловкой и Мариуполем: гонят минометы и ПТРК, а диверсанты лезут в тыл ВСУ08:10
- Миссия ООН сообщила о количестве погибших на Донбассе мирных жителей18:30
- Выдача паспортов на Донбассе отменяется: Россию ждет очередная партия санкций 16:31
- Главарь «ЛНР» Пасечник: пенсии и зарплаты будут значительно увеличены16:18
- Подарок на день России: ВСУ "порвали" боевиков и продвинулись на Донецк16:00
- Гиркин сделал громкое заявление о возможной смене власти в России15:48
- На Донетчине произошла авария на водопроводе: сокращена подача воды в крупные города15:16
- Климкин выступил за проведение международного аудита в «Л/ДНР»14:40
- Красный Крест отправил в ОРДЛО 295 тонн "гуманитарки"10:30
- В Луганской области КПВВ «Золотое» продолжает работать только с украинской стороны22:05
- Боевики оживились под Горловкой и Мариуполем: гонят минометы и ПТРК, а диверсанты лезут в тыл ВСУ08:10
- Гороскоп на 14 июня: Близнецы откажутся от эмоций, а Рыбы поддадутся панике07:51
- Мир между Россией и Украиной: в МИД РФ рассказали, что первым делом должен сделать Киев07:30
- Врачи рассказали об опасности употребления помидоров в жару22:48
- Россия предложила Украине возобновить поставки газа по сниженной цене22:10
- Зеленский после выходных покинет Украину – подробности21:43
- Стало известно, как попасть в партию «Слуга народа»: всего пять шагов21:20
- Куда может переехать Администрация президента?21:03
- "Опасный сценарий!" Портников посоветовал Зеленскому новый "Майдан"20:48
- Песков сделал заявление о переговорах Трампа и Путина20:15
- Врачи рассказали об опасности употребления помидоров в жару22:48
- Врачи рассказали, как защититься от укусов комаров18:49
- Эти советы помогут избежать летних проблем с желудком15:00
- Медики рассказали, как выбирать продукты в жару12:15
- Врачи назвали лучшие афродизиаки для мужчин09:32
- Троица: что можно святить в церкви09:15
- Врачи объяснили, почему важно спать в одно и то же время22:49
- В Украине запретили еще один антисептик17:15
- Медики рассказали, когда и сколько можно есть клубники16:48
- Как справиться с плохим самочувствием в жару15:00
- Крым восстал против Кремля, тысячи вышли на улицы и требуют Россию убираться
- Ликвидация продолжается: бойцы ВСУ уничтожили «Москву»
- Тысячам водителей "диагноз" грозит запретом на вождение: что происходит
- "Полиция" Донецка сорвалась "с цепи" и хватает граждан из-за "Киндеров" - весь город напуган
- В деле об убийстве малыша под Киевом всплыл скандальный нюанс
- Лавров сорвался, выставив ультиматум о соблюдении перемирия на Донбассе Кремлем и "Л/ДНР"
- Выдача паспортов на Донбассе отменяется: Россию ждет очередная партия санкций
- Гиркин пригрозил повесить за правду друга главаря «ДНР» Дениса Пушилина
- ВСУ подошли вплотную к Донецку, заняты ключевые позиции
- Как украинцев обманывают в супермаркетах: что нужно знать, чтобы не потерять деньги