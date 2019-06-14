Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецке боевики "ДНР" обозлили даже сепаратистов: "Дом ходуном ходил, сижу теперь и боюсь"

14.06.2019 18:49
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецке боевики "ДНР" обозлили даже сепаратистов: "Дом ходуном ходил, сижу теперь и боюсь"

Боевики "ДНР" продолжают прятаться за спинами мирных жителей, как ранее завещал им сам узурпатор Путин. Они наносят артиллерийские удары из жилых районов.

Даже любители "русского мира" шокированы поступком боевиков "ДНР", передает "Диалог.UA".

Житель оккупированного Донецка под ником Андрей Афанасьев сообщил в соцсети, как утром 14 июня террористы "ДНР" "укров учили". При этом они подставили под возможный ответный огонь ВСУ целый жилой район. "С 5:00 до 6:00. Шахта №10. Самоходки рядом со мной поставили. Дом (ходил) ходуном", - сообщил любитель Путина. Он уточнил, что боевики ждать "ответки" не стали, а быстро свалили с места преступления. При этом судьба мирных жителей их не волновала вообще. "Чего-то стремно. Они в 6:00 уехали, а "укры"из принципа могут ответочку запустить", - плачется Афанасьев.



Теги: Донецк, Донбасс, Путин, ДНР, боевики, ВСУ, обстрелы, соцсети
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх