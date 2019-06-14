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В Донецке утренним обстрелом повреждены три дома
14.06.2019 13:46
Сегодня утром три дома в поселке шахты Трудовская на западе неподконтрольного Украине Донецка повреждены минометным огнем. Об этом сообщает так называемое «представительство ДНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, пишет ДонПресс.
Представители ОРДО отмечают, что повреждены дома 7 и 9 по улице Ананченко и дом 30 по улице Гаврилюка. Зафиксированы повреждения остекления, кровли и забора.
Данные о жертвах и пострадавших уточняются.
Теги: Донецк, Донбасс, дом, обстрел
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