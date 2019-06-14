Последние новости раздела
- В Донецке женщина выпала из окна 3 этажа08:52
- «Остается единственный выход»: в Генштабе назвали реальный способ освобождения Донбасса08:29
- Боевики оживились под Горловкой и Мариуполем: гонят минометы и ПТРК, а диверсанты лезут в тыл ВСУ08:10
- Миссия ООН сообщила о количестве погибших на Донбассе мирных жителей18:30
- Выдача паспортов на Донбассе отменяется: Россию ждет очередная партия санкций 16:31
- Подарок на день России: ВСУ "порвали" боевиков и продвинулись на Донецк16:00
- Гиркин сделал громкое заявление о возможной смене власти в России15:48
- На Донетчине произошла авария на водопроводе: сокращена подача воды в крупные города15:16
- Климкин выступил за проведение международного аудита в «Л/ДНР»14:40
- Красный Крест отправил в ОРДЛО 295 тонн "гуманитарки"10:30
В Донецке женщина выпала из окна 3 этажа
14.06.2019 08:52
Вчера во временно оккупированном Донецке из окна третьего этажа выпала женщина.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированном Донецке сегодня, 13 июня 2019 года, из окна 3 этажа многоэтажного дома на улице Большой Магистральной выпала женщина и упала на крышу расположенного внизу торгового павильона.
Прибывшие на место происшествия спасатели «МЧС ДНР» сняли женщину с крыши павильона и передали прибывшей на место бригаде скорой помощи. Женщина госпитализировала.
Что послужило причиной несчастного случая не сообщается. Однако, накануне во временно оккупированном Донецке проходили мероприятия «приуроченные к Дню России».
Теги: Донбасс, женщина, дом, скорая помощь, МЧС, окно, ДНР
Читайте также:
- В Донецке газовая труба спасла жизнь женщине, упавшей с восьмого этажа
- Женщина разбилась, спускаясь из окна по простыне
- Женщина в бессознательном состоянии оказалсь взаперти
- В Донецке на кладбище подорвалась на растяжке женщина, убиравшая могилу
- Женщина погибла в огне, пытаясь начать новую жизнь
- Врачи "скорой" помогли пациентке, благодаря МЧСникам
- Ряды боевиков "ЛНР" поредели: офицер ВСУ показал кадры с уничтоженными предателями Украины09:11
- В Донецке женщина выпала из окна 3 этажа08:52
- «Остается единственный выход»: в Генштабе назвали реальный способ освобождения Донбасса08:29
- Боевики оживились под Горловкой и Мариуполем: гонят минометы и ПТРК, а диверсанты лезут в тыл ВСУ08:10
- Миссия ООН сообщила о количестве погибших на Донбассе мирных жителей18:30
- Выдача паспортов на Донбассе отменяется: Россию ждет очередная партия санкций 16:31
- Главарь «ЛНР» Пасечник: пенсии и зарплаты будут значительно увеличены16:18
- Подарок на день России: ВСУ "порвали" боевиков и продвинулись на Донецк16:00
- Гиркин сделал громкое заявление о возможной смене власти в России15:48
- На Донетчине произошла авария на водопроводе: сокращена подача воды в крупные города15:16
- В России признали Александра Усика боксером года09:00
- В Донецке женщина выпала из окна 3 этажа08:52
- «Остается единственный выход»: в Генштабе назвали реальный способ освобождения Донбасса08:29
- Боевики оживились под Горловкой и Мариуполем: гонят минометы и ПТРК, а диверсанты лезут в тыл ВСУ08:10
- Гороскоп на 14 июня: Близнецы откажутся от эмоций, а Рыбы поддадутся панике07:51
- Мир между Россией и Украиной: в МИД РФ рассказали, что первым делом должен сделать Киев07:30
- Врачи рассказали об опасности употребления помидоров в жару22:48
- Россия предложила Украине возобновить поставки газа по сниженной цене22:10
- Зеленский после выходных покинет Украину – подробности21:43
- Стало известно, как попасть в партию «Слуга народа»: всего пять шагов21:20
- Врачи рассказали об опасности употребления помидоров в жару22:48
- Врачи рассказали, как защититься от укусов комаров18:49
- Эти советы помогут избежать летних проблем с желудком15:00
- Медики рассказали, как выбирать продукты в жару12:15
- Врачи назвали лучшие афродизиаки для мужчин09:32
- Троица: что можно святить в церкви09:15
- Врачи объяснили, почему важно спать в одно и то же время22:49
- В Украине запретили еще один антисептик17:15
- Медики рассказали, когда и сколько можно есть клубники16:48
- Как справиться с плохим самочувствием в жару15:00
- Крым восстал против Кремля, тысячи вышли на улицы и требуют Россию убираться
- Ликвидация продолжается: бойцы ВСУ уничтожили «Москву»
- Тысячам водителей "диагноз" грозит запретом на вождение: что происходит
- "Полиция" Донецка сорвалась "с цепи" и хватает граждан из-за "Киндеров" - весь город напуган
- В деле об убийстве малыша под Киевом всплыл скандальный нюанс
- Выдача паспортов на Донбассе отменяется: Россию ждет очередная партия санкций
- Лавров сорвался, выставив ультиматум о соблюдении перемирия на Донбассе Кремлем и "Л/ДНР"
- Гиркин пригрозил повесить за правду друга главаря «ДНР» Дениса Пушилина
- Мир между Россией и Украиной: в МИД РФ рассказали, что первым делом должен сделать Киев
- ВСУ подошли вплотную к Донецку, заняты ключевые позиции