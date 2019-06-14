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Архив - Донецкая область

В Донецке женщина выпала из окна 3 этажа

14.06.2019 08:52
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В Донецке женщина выпала из окна 3 этажа

Вчера во временно оккупированном Донецке из окна третьего этажа выпала женщина.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Донецке сегодня, 13 июня 2019 года, из окна 3 этажа многоэтажного дома на улице Большой Магистральной выпала женщина и упала на крышу расположенного внизу торгового павильона.
Прибывшие на место происшествия спасатели «МЧС ДНР» сняли женщину с крыши павильона и передали прибывшей на место бригаде скорой помощи. Женщина госпитализировала.
Что послужило причиной несчастного случая не сообщается. Однако, накануне во временно оккупированном Донецке проходили мероприятия «приуроченные к Дню России».



Теги: Донбасс, женщина, дом, скорая помощь, МЧС, окно, ДНР
 
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