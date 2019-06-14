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В Кировске появились гадалки-мошенницы
14.06.2019 10:09
Во временно оккупированном Кировске появились гадалки-мошенницы, которые могут уговорить вынести из дома все ценности.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Так, на улице временно оккупированного Кировска к 19-летней девушке подошла женщина и уверила девушку в том, что на неё «наведена порча», а для снятия порчи нужно принести все деньги и золотые украшения.
Девушка принесла из дому золотое кольцо и 9000 рублей. «Гадалка» завернула ценности в бумагу, провела «обряд» и вернула сверток девушке, сказав развернуть через некоторое время.
Придя в себя и развернув сверток, девушка поняла, что стала жертвой мошенницы.
Теги: Донбасс, Кировск, деньги, золото, украшение, гадание, порча, мошенники
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