В Кировске появились гадалки-мошенницы

14.06.2019 10:09

Во временно оккупированном Кировске появились гадалки-мошенницы, которые могут уговорить вынести из дома все ценности.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Так, на улице временно оккупированного Кировска к 19-летней девушке подошла женщина и уверила девушку в том, что на неё «наведена порча», а для снятия порчи нужно принести все деньги и золотые украшения.

Девушка принесла из дому золотое кольцо и 9000 рублей. «Гадалка» завернула ценности в бумагу, провела «обряд» и вернула сверток девушке, сказав развернуть через некоторое время.

Придя в себя и развернув сверток, девушка поняла, что стала жертвой мошенницы.