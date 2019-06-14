В Макеевке и Кировском на шахтах пострадали шахтеры

14.06.2019 16:10

Во временно оккупированной Макеевке на шахте «Щегловская-Глубокая» в Макеевке и в Кировском на шахте «Комсомолец Донбасса» пострадали двое проходчиков и ГРОЗ.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированных Макеевке на шахте «Щегловская-Глубокая» и в Кировском на шахте «Комсомолец Донбасса» произошли несчастные случаи, в результате которых пострадали двое проходчиков и горнорабочий очистного забоя.

Однако, сообщение о несчастных случаях появилось только сутки спустя сутки. Несчастные случаи произошли 11и 12 июня.

Пострадавшие шахтеры получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.