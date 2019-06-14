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Зеленский неожиданно выезжает на Донбасс - детали решения
14.06.2019 22:23
В субботу, 15 июня, президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Донбасс.
Об этом сообщает его пресс-служба, передает "Диалог.UA".
Ранее сообщалось, что глава Украинского государства Владимир Зеленский покинет страну после выходных. Так, отмечается, что перед первыми крупными поездками в Германию и Францию президент решил приехать в Донецкую область. Напомним, что это вторая поездка Зеленского на Донбасс в качестве президента. Теперь глава государства отправится в Мариуполь. Источники уверяют, что президент посетит раненых военных и различные предприятия города, включая порт.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, поездка, предприятие, порт, Зеленский
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