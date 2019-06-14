Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе с главой ОБСЕ

14.06.2019 15:52

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 14 июня, провел встречу с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком, на которой обсуждался вопрос урегулирования на Донбассе, сообщает Корреспондент со ссылкой на пресс-службу АП.

Президент подчеркнул, что прекращение огня и возвращение мира на Донбасс является ключевым приоритетом его деятельности, ведь Украина ежедневно теряет своих бойцов и гражданское население.

"Для меня это самая главная цель - остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой", - сказал он.

По словам главы государства, для установления мира Украина осуществляет ряд шагов, в частности относительно активизации мирного процесса на минской площадке.

"Мы не можем долго ждать, поскольку речь идет о жизни наших людей, поэтому сегодня мы уже попытались перезагрузить переговоры в рамках трехсторонней контактной группы. Уже была проведена одна встреча, назначен представитель Украины в ТКГ - второй Президент Леонид Кучма, другие профессиональные люди для работы в ее подгруппах", - сказал Зеленский.

Президент также выразил убеждение в необходимости двигаться дальше с целью достижения конкретных ощутимых результатов, чтобы "довести этот процесс до финала".

Со своей стороны Лайчак заверил украинскую сторону в готовности ОБСЕ всячески способствовать достижению устойчивого мира на Донбассе.

Глава государства поблагодарил за активную роль ОБСЕ, в частности СММ в Украине, в урегулировании ситуации на Донбассе.

Как сообщалось, накануне Лайчак встретился с Кучмой и поддержал его инициативы по Донбассу.

Отметим, это уже второй визит Лайчака в Украину с начала года. Первый состоялся в январе. Тогда он посетил Донбасс и был шокирован условиями жизни людей, живущих возле линии соприкосновения.