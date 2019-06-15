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Архив - Донецкая область

Боевики разбомбили в Марьинке дом с семьей из 7 человек. ВИДЕО

15.06.2019 16:46
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Боевики разбомбили в Марьинке дом с семьей из 7 человек. ВИДЕО

В результате попадания двух снарядов в жилой дом во время обстрела Марьинки боевиками утром в пятницу, 14 июня, пострадала семья из семи человек.

Об этом сообщает 5 канал, передает apostrophe.ua.

Два снаряда попали в дом, где на тот момент находилась семья - муж с женой, двое их дочерей, двое маленьких внуков и старенький дедушка. Все получили травмы различной степени тяжести, - сообщают журналисты.

В больнице с травмами сейчас находятся пять человек из этой семье. Одну девушку с 2-летним ребенком врачи уже отпустили домой.

"Дедушки военные, так завалило полностью, военные откапывали. Затем нам оказали помощь военные и забрали к себе. Это вся наша семья. Теперь нам некуда идти", - рассказала журналистам хозяйка разрушенного дома, которая до сих пор находится в шоковом состоянии.



Теги: Донбасс, травмы, Марьинка, обстрел, больница, боевики, снаряды
 
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