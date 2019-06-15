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Большие очереди! На линии разграничения скопилось почти 300 машин
15.06.2019 09:01
Сегодня утром в зоне ООС на Донбассе все пункты пропуска работают в штатном режиме. Об этом сообщают в Госпогранслужбе.
В КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 25/60;
«Марьинка» — 0/70;
«Новотроицкое» — 15/80;
«Гнутово» — 20/15.
Теги: Донбасс, машины, линия разграничения, КПВВ, очереди
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