Фото российских военных во главе с Гиркиным в Донецке ужаснуло украинцев

15.06.2019 21:18

Российские боевики на оккупированный Донбасс заходили спокойно. Они вели себя как "настоящие хозяева". Очевидцы рассказывали, что оккупанты были очень уверены в своей безнаказанности.

А потом весь мир узнал, что собой российский солдат в "ДНР/ЛНР" представляет на самом деле. Жительница оккупированного Донецка, которая после вторжения террористов выехала, показала уникальное фото. В кадре террорист Гиркин и подконтрольные ему российские наемники, сообщает "Диалог.UA".

Дата вторжения 5 июля 2014 года. Фото сделала дочка жительницы Донецка.